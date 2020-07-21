Уборочную кампанию в Омской области начали на месяц раньше из-за жары и засухи

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии Омской области, одного из ведущих производителей пшеницы в Сибирском федеральном округе, из-за жаркой засушливой погоды вынуждены начать уборочную кампанию на месяц раньше традиционных сроков, рассказал во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность озимых культур могла упасть до 30%.

Аномально ранняя и теплая весна позволила в этом году сибирским аграриям провести посевную в оптимальные сроки, однако обернулась позднее засухой, которая уже нанесла большой ущерб посевам. Больше всего пострадали южные районы региона, потери из-за недополученного урожая уже сейчас могут достигнуть 1 млрд рублей.

"Мы начали убирать озимые, к сожалению, они в этом году пострадали, прогнозируется недобор урожайности где-то 30%. Если бы мы убирали в традиционные сроки - во 2-3 декаде августа, то зерно бы налилось, урожайность была бы выше. Также приступили к уборке гороха. Он тоже подгорел, не хватило влаги в период бутонизации", - сказал Дрофа.

Он отметил, что аграрии вынуждены были приступить к уборке, так как вегетационный период растений сократился из-за отсутствия влаги. "Сейчас должна быть молочно-восковая спелость, зерно должно было налиться за счет влаги и солнца, а оно в последние дни не созревает, а просто сохнет, - сказал министр. - Плюс один - убираем по сухой погоде, сушить зерно не надо, но качество его будет хуже".

В 2019 году в Омской области было выращено более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, более 440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-долгунца.