Бывший полпред в СФО занял пост советника губернатора Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский занял пост советника губернатора Новосибирской области на общественных началах, сообщил журналистам глава Новосибирской области Андрей Травников.

"Действительно, Виктор Александрович Толоконский получил официальный статус советника на общественных началах", - сказал Травников.

По словам главы региона, Толоконский обладает большим опытом, который он сможет использовать в экономических, общественных и научных вопросах.

Летом 2018 года Виктор Толоконский покинул пост главного советника мэра Новосибирска, который он занял после того, как 29 сентября президент России Владимир Путин принял его отставку с поста губернатора Красноярского края. До этого Толоконский был мэром Новосибирска, полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе и губернатором Новосибирской области.