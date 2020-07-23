Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Постояльцев пансионата для престарелых "Жили-Были" под Ачинском в Красноярском крае госпитализировали из-за вспышки коронавирусной инфекции. Всего госпитализировали 29 человек, у 22 из них выявлен вирус, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг.

"По предписанию территориального отдела (Роспотребнадзора) провели лабораторное исследование жильцов пансионата и обслуживающего персонала. <...> Всех постояльцев, учитывая их преклонный возраст, госпитализировали в больницу в Ачинске", - сказал собеседник агентства, добавив, что госпитализировали 29 постояльцев пансионата, из них у 22 человек выявлен коронавирус.

По словам представителя ведомства, обслуживающий персонал пансионата отправлен на домашнюю самоизоляцию, у троих работников выявлен коронавирус в бессимптомной форме.

По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено около 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 9,5 тыс. человек выздоровели, 290 умерли.