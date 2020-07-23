Прививочную кампанию в Новосибирской области планируют возобновить в сентябре

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Медучреждения Новосибирской области смогут начать прививочную кампанию, приостановленную из-за пандемии коронавируса, в сентябре, после того, как в регион начнут поступать необходимые вакцины. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения области Константин Хальзов.

"Мы начинаем прорабатывать вопрос к возврату диспансеризации, профосмотров и прививочной кампании, которые у нас должны начаться при подготовке к сезонному ОРВИ и гриппу. Я надеюсь, что в сентябре мы начнем получать централизованно вакцину, начнем работать по прививочной кампании с жителями Новосибирской области", - сказал министр.

По данным регионального оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев коронавируса, в том числе 110 - за последние сутки.