{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Прививочную кампанию в Новосибирской области планируют возобновить в сентябре

Власти региона также прорабатывают вопрос к возврату диспансеризации и профосмотров
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Медучреждения Новосибирской области смогут начать прививочную кампанию, приостановленную из-за пандемии коронавируса, в сентябре, после того, как в регион начнут поступать необходимые вакцины. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения области Константин Хальзов.

"Мы начинаем прорабатывать вопрос к возврату диспансеризации, профосмотров и прививочной кампании, которые у нас должны начаться при подготовке к сезонному ОРВИ и гриппу. Я надеюсь, что в сентябре мы начнем получать централизованно вакцину, начнем работать по прививочной кампании с жителями Новосибирской области", - сказал министр.

По данным регионального оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев коронавируса, в том числе 110 - за последние сутки.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Вице-губернатор Оренбургской области ушел в отставку по собственному желанию
По данным пресс-службы главы региона, с 24 июля исполнять обязанности вице-губернатора будет бывший депутат Госдумы Игорь Сухарев
Читать полностью