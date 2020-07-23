Сотрудники ФСБ пресекли вывоз леса из Томской области в Среднюю Азию на 9 млн рублей

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области задержали предпринимателя, который, по версии следствия, пытался дать взятку сотруднику областного Россельхознадзора за подписанное разрешение на вывоз в Среднюю Азию 800 кубометров леса на сумму 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 22 июля 2020 года подозреваемый, находясь в здании Управления Россельхознадзора по Томской области в Томске, лично передал взятку в виде денег инспектору управления за выдачу фито-санитарных сертификатов на автотранспортные средства, загруженные пиломатериалами, без проведения фактического осмотра автотранспортных средств и пиломатериалов. Подозреваемый задержан в момент передачи взятки сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря действиям сотрудников полиции и ФСБ был предотвращен вывоз 800 кубометров пиломатериалов на сумму 9 млн рублей. Сотрудниками управления СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, предприниматель планировал вывезти лес в Среднюю Азию. Сумму взятки и компанию, которую представлял предприниматель, в настоящее время не раскрывают в интересах следствия.