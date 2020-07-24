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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у 21 человека в психоневрологическом интернате на Алтае

Из них 19 - сотрудники учреждения

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 19 сотрудников и двух пациентов Пещерского психоневрологического интерната в Залесовском районе Алтайского края. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"Учреждение работает в закрытом режиме с 14 июля, там проживает 277 человек, обслуживание которых в особом режиме (14-дневная посменная изоляция) ведут 32 сотрудника с отрицательным результатом тестов на коронавирус. При переводе учреждения в закрытый режим работы во время профилактического тестирования выявлено 19 работников с положительным результатом. Кроме этого, выявлены двое инфицированных среди проживающих в интернате, они госпитализированы", - сообщает пресс-служба.

Сотрудники после выявления коронавируса незамедлительно были отстранены от работы и находятся дома. В учреждении проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Сотрудники соблюдали строгий масочный режим и дезинфекцию - это позволило избежать массового распространения инфекции среди проживающих. Ситуация находится на контроле Минсоцзащиты Алтайского края.

В регионе, по данным оперштаба, выявлено на сегодня 8 253 случая коронавируса, за последние сутки - 146 случаев.

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РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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