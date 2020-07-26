В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли 200 человек

ТАСС, 26 июля. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за сутки увеличилось на четыре человека и достигло 200. Об этом говорится в сводке регионального оперативного штаба в воскресенье.

"Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 лет и 45 лет и женщины, им было 73 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 200 человек", - говорится в сообщении. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 8 826 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 109 новых случаев.

Выздоровели 6 769 человек, в том числе 42 человека за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 79 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 23 заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.