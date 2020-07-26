В Кемерове открылся мемориальный комплекс с 2 тыс. фотографий ветеранов войны

ТАСС, 26 июля. Мемориальный комплекс "Свет Памяти" открылся около Кемеровского президентского кадетского училища. В комплексе представлены 2 087 фотографий жителей Кузбасса - участников Великой Отечественной войны, которые предоставили сами жители области. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице в Instagram холдинговой компании СДС, которая разработала эскиз и изготовила мемориальный комплекс.

"Около Кемеровского президентского кадетского училища открыт современный мемориальный комплекс "Свет Памяти". Комплекс представляет собой единый ансамбль из двух арт-композиций. Крайние части мемориального комплекса - изображения улетающих в небо журавлей. 10 журавлей составлены из 2 087 фотографий участников войны, которые представили сами жители Кузбасса. Подвиг тыла иллюстрируется тематическими блоками "Уголь Победы", "Металл Победы" и "Оружие Победы", - говорится в сообщении.

На открытие были приглашены ветераны войны и труженики тыла, а также жители Кузбасса, которые направляли фотографии и сведения о своих родственниках-фронтовиках на специальный сайт, запущенный в рамках региональной акции "Вахта Победы".

Кузбасс в годы войны стал крупнейшим за Уралом угледобывающим и металлургическим регионом и работал на нужды оборонной промышленности. В 1941-1945 годах в Кемеровской области было добыто 127 млн тонн угля, в том числе более 50 млн тонн коксующихся углей для металлургических предприятий страны. Кузбасскими металлургами было выплавлено металла на 100 млн снарядов, 50 тыс. тяжелых танков, 45 тыс. боевых самолетов - почти половину всей военной продукции страны. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, а половина всех советских боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия. Более 330 тысяч жителей Кузбасса ушли на Великую Отечественную войну, почти половина из них не вернулась.

Кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года. С нуля были построены учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств и силовых тренировок, а также стадион с футбольным полем. 25 июля была введена в эксплуатацию вторая очередь училища - два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном. В 2019 году в училище занимались 350 кадет, в этом году был объявлен набор еще 120 учащихся среди пятиклассников.