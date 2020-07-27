В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 31 августа

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности на территории Новосибирской области продлен до 31 августа, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областной администрации губернатор региона Андрей Травников. При этом в регионе сохранится обязательный масочный режим.

"В связи с тем, что, <...> ситуация находится под контролем, она стабильная, но тем не менее достаточно напряженная, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года со всеми действующими ограничениями", - сообщил Травников.

По словам губернатора, ношение масок в местах массового пребывания людей остается обязательным. Кроме того, разрешено занятие спортом в организованных группах во всех муниципальных государственных учреждениях физкультуры и спорта, также разрешается репетиционная деятельность для всех учреждениях культуры.

Ранее в регионе постепенно вводились послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах. При этом в торговых центрах по-прежнему будут закрыты ресторанные дворики, фудкорты, места развлечения детей и кинотеатры.