Суд обязал золотодобытчиков в Хакасии выплатить около 60 млн рублей за незаконную добычу

ТАСС, 27 июля. Суд обязал горнодобывающую компанию "Аврора" выплатить штраф около 60 млн рублей за вред, причиненный недрам. Компания незаконно добыла свыше 25 кг золота и серебра на реке Каролиновка, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Республики Хакасия.

"В период 2015-2016 годов обществом под руководством директора на участке река Каролиновка Усть-Абаканского района Хакасии незаконно добыто драгоценных металлов, содержащих химически чистое золото и серебро, общей массой свыше 25 кг. Размер вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства о недрах, составил почти 60 млн рублей <...> Бердский городской суд Новосибирской области... взыскал с бывшего директора общества в пользу РФ сумму причиненного ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также в 2016 году в отношении директора горнодобывающей компании "Аврора" возбуждали уголовные дела. Дело по ст. 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр") было прекращено за истечением срока давности, директор был осужден по ч. 1 ст. 191, ч .1 ст. 250 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, загрязнение вод").