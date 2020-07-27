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Пандемия коронавируса нового типа

В Хакасии муниципалитеты будут самостоятельно определять график работы детсадов

С начала пандемии в республике выявили более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
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© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Порядок и график работы детских садов в условиях пандемии в Хакасии будут самостоятельно определять муниципалитеты. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил в понедельник глава республики Валентин Коновалов.

"Рассмотрели также вопрос о предоставлении в ближайшее время руководству муниципальных образований Хакасии возможности самостоятельно определять (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на местах), в каком виде обеспечивать работу детских садов: в формате дежурных групп или в полноценном режиме", - написал Коновалов.

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По данным республиканских властей, с начала пандемии в республике выявлено более 2,7 тыс. случаев заражения, около 2,3 тыс. человек выздоровело, 31 человек умер.

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга также сняли 15 июня, с 30 июня карантин отменили для людей, приехавших из Красноярского края и Тувы. В регионе возобновлена работа летних кафе и веранд заведений общепита, туристических баз, музеев и аттракционов. С 27 июля в республике возобновляется работа кинотеатров.

Теги
Коновалов, Александр ВладимировичРоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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