Директора предприятия в Железногорске подозревают в мошенничестве с ГЛОНАСС

КРАСНОЯРСК, 27 июля. Директор одного из коммерческих предприятий Железногорска Красноярского края подозревается в мошенничестве при поведении работ по реконструкции и техническому перевооружению производства космических аппаратов системы ГЛОНАСС, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность руководителя одного из коммерческих предприятий ЗАТО г. Железногорска Красноярского края, причастного к мошенничеству в крупном размере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

По данным ведомства, предприятием в рамках целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" был заключен договор с АО "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева" (ИСС) на проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению производства коммерческих аппаратов системы ГЛОНАСС. Директор компании, пользуясь доверием у представителей ИСС, подписал акты о приемке выполненных работ, которые не были выполнены надлежащим способом.

По оценкам ведомства, ущерб ИСС составил 10,7 млн рублей.

АО "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева" - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.