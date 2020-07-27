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Глава СК возбудил дело о получении взяток против судьи Арбитражного суда на Алтае

По предварительным данным, с 2016 по 2017 год судья получал через посредников от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных лиц

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Председателем Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, судья в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из ООО, а также за общее покровительство потребовал от мужчины продать ему иномарку по заведомо заниженной цене. Кроме того, с 2016 по 2017 год судья получал через посредников от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками краевого УФСБ России.

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РоссияАлтайский край
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