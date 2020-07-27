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Стоимость авиаперелета из Киренска в Иркутск снизится до 5 тыс. рублей

Такая цена станет доступна для жителей с 1 января 2021 года

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области начнет субсидировать авиаперелет по маршруту Иркутск-Киренск-Иркутск, поэтому его стоимость снизится с 9 до 5 тыс. рублей, сообщил журналистам в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Проблема существует не первый год, к ее решению мы приступили. С 1 января 2021 года планируем субсидию уже довести, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск и обратно, заплатив за билет не более 5 000 рублей", - пояснил Кобзев.

Он также отметил, что областное правительство планирует субсидировать чуть более 300 авиарейсов в год, а количество перевезенных за этот период пассажиров оценивается в 25 тыс. человек. Годовой размер субсидии составит около 80 млн рублей.

"Теперь очень важно четко зафиксировать все моменты. Прежде всего это касается цены билетов. Перелеты Иркутск-Киренск-Иркутск должна стать действительно доступными для местных жителей. Этот маршрут областные власти будут контролировать отдельно", - добавил Кобзев.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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