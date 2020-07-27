В ОНФ считают, что создание национального парка "Салаир" позволит сохранить природу Алтая

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 40 видов животных могут быть сохранены благодаря созданию в Алтайском крае национального парка "Салаир". Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), который является одним из организаторов акции "Мы вместе".

"Первый в Алтайском крае национальный парк создается для сохранения природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа с реликтовыми растениями доледникового периода. Это пихтовые, еловые, кедровые леса, а также уникальные леса липы сибирской. Здесь обитают 44 вида животных, произрастают 29 видов растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России и Алтайского края", - приводятся в сообщении слова модератора тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексея Грибкова.

Площадь национального парка составит 161 тыс. га. Особо охраняемая природная территория федерального значения частично создается на базе региональных заказников "Тогульский", "Ельцовский" и "Сары-Чумышский", уточнил Грибков.

"Благодаря усилиям представителей регионального ОНФ и правительства Алтайского края, их настойчивости и целеустремленности будет создан национальный парк "Салаир". Инициатива создания такого парка очень хорошая и правильная. Это позволит сохранить нетронутые уголки дикой природы на Алтае", - подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган.

Поручение создать парк дал президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками акции "Мы вместе", которая прошла 26 июня.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта. Ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ, ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.