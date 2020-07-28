Новосибирский институт впервые закупит компактную систему для создания новых материалов

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН закупит на выигранные в грантовом конкурсе Минобрнауки РФ средства на настольную систему для фотолитографии, позволяющую получать новые материалы. Ранее подобного оборудования в институте не было, сообщил ТАСС заместитель директора по научно-организационной работе Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН Александр Каламейцев.

"Мы [впервые] закупаем компактную настольную систему для фотолитографии. Таких установок в институте раньше не было. Эта установка позволяет делать новые материалы и метаматериалы, трехмерные структуры для различных областей применения", - сказал Каламейцев.

По его словам, ИФП СО РАН, получая грантовое финансирование федерального министерства, старается закупать наиболее сложное, передовое оборудование для проведения исследований по главным направлениям работы института. Большая его часть является импортным, поскольку наиболее совершенные установки производятся только за рубежом.

Другая установка, которую планирует закупить институт, - криостат с криомагнитной системой. Такая современная система появится в институте впервые. Установка позволяет проводить исследования двумерных низкоразмерных электронных систем в сверхнизких температурах при различных магнитных полях. Целью исследований становится получение знаний о свойствах различных физических структур.

Институт физики полупроводников СО РАН в 2020 году получил в рамках гранта Минобрнауки РФ на обновление приборной базы 126 млн рублей. Всего планируется закупить около 5 единиц оборудования. Предоставление грантов проводится в рамках проекта "Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, академического сектора науки" национального проекта "Наука".