Второй претендент на пост губернатора Иркутской области отказался от участия в выборах

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Самовыдвиженец Вадим Катков снял свою кандидатуру с выборов губернатора Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"Сегодня, 28 июля, в Избирательную комиссию Иркутской области поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца на выборах губернатора региона Вадима Каткова о снятии своей кандидатуры", - говорится в сообщении.

Участниками избирательной кампании остаются 15 человек, среди которых девять самовыдвиженцев и шесть кандидатов, выдвинутых партиями.

Временно неработающий Катков стал вторым, кто выбыл из кампании. Ранее от участия в выборах отказалась делопроизводитель судебных участков Иркутска Наталья Киселева. Всего в Избирательную комиссию Иркутской области документы для участия в выборах главы региона подавали 17 человек, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее сообщал ТАСС, что партия поддержит кандидатуру Кобзева.

Досрочные выборы губернатора в Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.