Дома с устаревшими теплосетями в Новосибирской области будут переводить на газ

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Жильцы малоэтажных домов в отдаленных районах Новосибирской области, вынужденные пользоваться устаревшими теплосетями, будут обеспечены индивидуальным поквартирным газовым отоплением. Это позволит региональным властям в 2-3 раза удешевить переоборудование аварийных трубопроводов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МинЖКХ.

В отдаленных районах Новосибирской области есть частный сектор, где сложилась трудная ситуация с централизованным теплоснабжением, поскольку трубы в теплосетях сильно устарели, а мероприятия по их замене очень дорогостоящие. Один километр трубы обходится бюджету в 10-15 млн рублей.

"Если мы делаем газовую разводку по этим улицам и устанавливаем людям котлы - это обходится в 3-4 млн рублей, что позволяет сильно сэкономить. Плюс надежность повышается, потому что у газоснабжения она выше, срок службы составляет 50-70 лет. Кроме этого, для жителей переход с централизованного на газовое теплоснабжение будет полностью бесплатным", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как подчеркнули в МинЖКХ региона, в случае установки дополнительного оборудования потребитель сможет получить в том числе бесперебойное круглогодичное горячее водоснабжение. Поставщиком газа выступает компания "Газпром газораспределение Томск" (входит в ПАО "Газпром"). В 2020 году в рамках госпрограммы к газовому теплоснабжению подключат первые 79 домов в коттеджном поселке Молодежный под Новосибирском. Из средств областного бюджета на мероприятия в системе коммунальной инфраструктуры направляется в объеме более 61,5 млн рублей.