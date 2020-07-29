Суд обязал снести три гостиничных здания на территории нацпарка на Байкале

ТАСС, 29 июля. Иркутский районный суд постановил снести три незаконно возведенные здания гостевого дома "Байкальская нерпа", расположенные в границах национального парка "Прибайкальский" на озере Байкал, сообщает в среду пресс-служба Байкальской региональной природоохранной прокуратуры.

"Решением Иркутского районного суда удовлетворены исковые требования природоохранного прокурора о сносе гостевого дома "Байкальская нерпа". Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки, согласно которым установлено, что три гостиничных здания, входящих в рекреационный комплекс, возведены незаконно", - говорится в сообщении.

Трехэтажные гостевые дома в поселке Листвянка, расположенном в 70 км от Иркутска у места впадения Ангары в Байкал, построены с нарушением требований природоохранного и градостроительного законодательства, уточняется в сообщении. В частности, отсутствует разрешение на строительство и положительное заключение государственной экологической экспертизы. Как уточнили ТАСС в прокуратуре, база проработала около трех лет. "С учетом того, что строительство осуществлено в границах национального парка "Прибайкальский" при грубом игнорировании норм закона и выявленные нарушения являются неустранимыми, прокурором избран наиболее строгий вид защиты права - предъявление иска о сносе объекта", - уточняется в сообщении.

Прибайкальский национальный парк площадью 417,3 тыс. га создан в 1986 году и простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный национальный парк в России. Он принимает большую часть отечественных и зарубежных туристов, приезжающих на Байкал. Его задача - сохранить уникальной природу озера Байкал, признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.