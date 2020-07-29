В Омской области планируют собрать 3 млн тонн зерновых, несмотря на засуху

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых в Омской области, где введен режим ЧС из-за почвенной засухи, прогнозируется на уровне 3 млн тонн, что лишь незначительно ниже показателей 2019 года, сообщил в среду на форуме "АгроОмск - 2020" губернатор региона Александр Бурков. Нивелировать последствия засухи поможет использование семян высшей репродукции и удобрений.

"В прошлом году, несмотря на введение в одной трети муниципальных районов режима ЧС в связи с переувлажнением почвы, нам удалось собрать более 3 млн тонн зерна. Это 15-е место в России и второе в СФО. В этом году погода, наоборот, жаркая и засушливая, часть посевов уже погибла. Но я верю в наших аграриев, и планку в 3 млн тонн зерна мы не снизили", - сказал Бурков.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил ТАСС, что в регионе зафиксирована гибель 60 тыс. га посевов, 400 тыс. га пострадали. Смягчить последствия засухи может повышенная урожайность на непострадавших посевах, так как в этом году омские аграрии внесли значительно больше удобрений (144% от плана) и использовали при посеве больше семян высшей репродукции. Такие семена более устойчивы к болезням сельхозкультур и имеют большую урожайность.

Режим ЧС из-за почвенной засухи был объявлен в Омской области 24 июля. По данным Обь-Иртышского УГМС, с 1 мая по 20 июля в большинстве районов южной половины Омской области осадков выпало от 38 до 68% от нормы, а во второй декаде июля температура превысила норму на 4-5 градусов. Омский Минсельхоз сообщил, что сильнее всего пострадали девять районов на юге региона. В них урожайность может снизиться до 40%, аграрии могут недополучить урожай на сумму до 6 млрд рублей.

В 2019 году в Омской области было выращено более 3,05 млн т зерна, почти 254 тыс. т масличных культур, более 440 тыс. т овощей и картофеля и 5 тыс. 483 т льна-долгунца.

Форум "АгроОмск" ежегодно проводится в Омске и собирает экспертов в области сельского хозяйства со всей Сибири. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате. Организаторы - Минсельхоз региона и Агентство развития и инвестиций Омской области.