В Омске возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы асфальтовым заводом

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферы асфальтовым заводом, в выбросах которого было зафиксировано 43-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензапирена, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по материалам, представленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами в результате деятельности асфальтового завода, расположенного в поселке Горячий Ключ Омской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха)", - сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что выявленные на заводе нарушения создавали прямую угрозу здоровью жителей Омска. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что в выбросах завода было зафиксировано 43-кратное превышение (ПДК) бензапирена. Само предприятие, несмотря на решение суда, постановившего прекратить деятельность до устранения нарушений, продолжало работать.

Деятельность асфальтобетонного завода уже приостанавливалась в 2019 году из-за нарушений природоохранного законодательства, однако в этом году ситуация с выбросами в атмосферу не изменилась. 18 июня Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки повторно выявил нарушения правил эксплуатации установок очистки газа на заводе, 20 июня передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявила в зоне влияния завода превышение в 1,5 ПДК по взвешенным частицам.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.