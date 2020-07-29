Новосибирская область получила около 1,6 млрд рублей на обновление теплосетей в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ выделили в 2020 году в общей сложности около 1,6 млрд рублей на модернизацию теплосетей и подготовке к отопительному сезону в регионе, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

"В текущем году у нас 788 млн рублей - это источники разного уровня бюджетов, в большей степени федерального [Фонда содействия реформированию ЖКХ] и областного, направленные на модернизацию объектов теплоснабжения. Также у нас в региональном бюджете 871 млн рублей направлены на поддержку муниципалитетов в части подготовки к отопительному сезону. Это традиционная субсидия, которая направляется в помощь муниципалитетов и в первую очередь сельским территориям на подготовку к зиме", - сообщил Архипов.

По словам Архипова, самое крупное обновление системы теплоснабжения за счет федеральных средств на данный момент проходит в городе Черепаново, находящемся приблизительно в 100 км от Новосибирска. На него Фонд содействия реформирования ЖКХ выделил 444 млн рублей из федерального бюджета, по 148 млн рублей на модернизацию выделили также новосибирские власти и частные инвесторы.

Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку от министерства жилищно-коммунального развития и энергетики Новосибирской области на модернизацию объектов теплоснабжения на сумму более 750 млн рублей.

В 2018 году новосибирские власти разработали проектно-сметную документацию на модернизацию тепловых систем Западного и Восточного районов города Черепаново, разделенных железной дорогой. На выделяемые федеральным фондом средства в городе построят одну угольную и восемь газовых котельных, а также реконструируют и построят около 15 км теплосетей, и таким образом выведут из эксплуатации устаревшие котельные, из-за которых происходили аварии.

Выделяемые из регионального бюджета средства, по словам министра, пойдут на замену ветхих и аварийных теплосетей, а также оплаты задолженности по теплоснабжению в сельских территориях Новосибирской области.