На поддержку зоопарка в Новосибирске дополнительно выделят около 36 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти региона дополнительно выделят около 36 млн рублей Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило для предотвращения экономических последствий пандемии. Средства пойдут на поддержку текущей деятельности одного из самых крупных зоопарков в России, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей с 28 марта на фоне пандемии коронавируса. Власти позволили возобновить работу учреждения с 24 июня без открытия крытых павильонов и с ограниченным количеством посетителей. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что зоопарк из-за ограничений ежемесячно несет убытки примерно на 31 млн рублей.

"Средства из резервного фонда правительства Новосибирской области в размере 36,4 млн рублей предоставляются Министерству культуры региона в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с обеспечением работы Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и содержанием зоологической коллекции в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Новосибирская область уже дважды выделяла средства зоопарку - в общей сложности 49,5 млн рублей.

По словам директора зоопарка Андрея Шило, в настоящее время учреждение посещают значительно меньше людей из-за сокращения потока гостей из других регионов и районов области. В будни падение составляет до 40% в сравнении с прошлым годом, в выходные дни - порядка 70%.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.