До 50% месячной нормы осадков может выпасть на юге Сибири в ближайшие два дня

ТАСС, 29 июля. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня в регионах на юге Западной и Восточной Сибири ливни - может выпасть половина месячной нормы осадков. Также ожидаются грозы и штормовой ветер до 25 м/с, сообщили ТАСС в среду в центре погоды "Фобос".

"Относительно погоды на юге Сибири - весь этот обширный регион находится во власти атмосферных фронтов. Они выстроились буквально вдоль южных границ нашей страны - от юга Урала через верховья Оби, Енисея, Алтайского края, Хакассии и даже уходят через байкальский регион на север Хабаровского края. Малого того, что погода не устойчивая ввиду образования волновых циклонов, местами дожди ожидаются настолько сильными, что могут за сутки принести до 50% от месячной нормы осадков", - сказали в центре.

Там уточнили, что также циклоны принесут грозовые облака, а при ливнях и грозах скорость ветра может достигать штормовых значений - до 25 метров в секунду. "Такая погода сохранится до конца текущей рабочей недели", - отметила собеседница агентства.

В связи с данным прогнозом управления и главные управления МЧС по Алтайскому краю, Томской области, Республике Хакассия, Новосибирской области, Красноярскому краю и Иркутской области распространили оперативные предупреждения. Сотрудники экстренных служб ожидают, что непогода способна привести к авариям на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, росту травматизма, нарушениям в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества ДТП, а также повреждению и гибели сельхозкультур.

Жителям рекомендуют не покидать свои дома в период грозы и града, воздержаться от поездок на реки и озера, быть бдительнее на дорогах, не находиться рядом с шаткими конструкциями. "Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение "притягивает" молнию. Не прячьтесь под деревьями: чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине. Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест", - отмечается в сообщении на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.