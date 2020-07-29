Вывозным рейсом из Армении в Новосибирск вернулись 128 российских туристов

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские туристы вернулись вывозным рейсом из Армении в Новосибирск. Самолет авиакомпании Armenia, вылетевший в среду по маршруту Ереван - Новосибирск - Ереван, приземлился в международном аэропорту Толмачево, свидетельствую данные портала Flightradar.

Самолет вылетел в 9:34 местного времени (8:34 мск) из международного аэропорта Еревана Звартноц. На борту находились 128 пассажиров. На рейс смогли зарегистрироваться жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай.

По данным посольства РФ в Армении, опубликованным в Facebook, приземлившийся в новосибирском аэропорту самолет увезет обратно в Ереван граждан Армении.

Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат. На данный момент осуществляются только единичные вывозные рейсы из-за рубежа.

По данным посольства РФ в Армении, в общей сложности с момента введения ограничений на авиасообщение из Армении вывезли 3 186 человек.