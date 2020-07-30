Власти Новосибирска готовы организовать онлайн-обучение для школьников с 1 сентября

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Дистанционное обучение в следующем учебном году для школьников, чьи родители обратятся в образовательные учреждения с такой просьбой, могут организовать в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.
"По заявительному характеру, мы, конечно же, будем готовы во всех школах пойти на встречу родителям и организовать эту работу. Мы с руководителями образовательных организаций эти вопросы проговорили, они будут готовы работать в самых разных направлениях, учитывая, прежде всего, интересы наших ребятишек", - сказал Ахметгареев.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь отметил, что возможность организации дистанционного образования - очень важная мера, поскольку в мэрию поступает много обращений именно с этим вопросом. Он уточнил, что с 1 сентября во всех школах города учебный процесс будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.
В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 31 августа, в регионе сохраняется масочный режим. Ранее постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах. В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек с начала пандемии.