Власти Новосибирска готовы организовать онлайн-обучение для школьников с 1 сентября

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Дистанционное обучение в следующем учебном году для школьников, чьи родители обратятся в образовательные учреждения с такой просьбой, могут организовать в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

"По заявительному характеру, мы, конечно же, будем готовы во всех школах пойти на встречу родителям и организовать эту работу. Мы с руководителями образовательных организаций эти вопросы проговорили, они будут готовы работать в самых разных направлениях, учитывая, прежде всего, интересы наших ребятишек", - сказал Ахметгареев.