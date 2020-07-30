Роспотребнадзор выявил нарушения в единственном действующем лагере на Алтае

ТАСС, 30 июля. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай выявили нарушения в работе единственного действующего детского лагеря в регионе. В лагере, где размещаются дети-сироты, не оказалось мыла в умывальниках, на кроватях не было покрывал, у сотрудников не проверяли температуру, а пищу готовили из некачественных продуктов, сообщается в четверг на сайте регионального управления ведомства.

"В связи с эпидобстановкой в регионе функционирует единственный детский оздоровительный лагерь - в селе Манжерок Майминского района - там отдыхают дети из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверка выявила нарушения, способные негативно сказаться на здоровье детей: в столовой в умывальниках нет мыла, столовые приборы в духовых шкафах не прокаливают, для приготовления блюд используются овощи с признаками порчи и гнили. В отношении администрации интерната возбуждено административное производство, устранение нарушений на контроле Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлено, что на кухне используются чайники с отбитой эмалью, в половине корпусов на кроватях нет покрывал, у сотрудников не измеряют температуру, а посуду моют недостаточно горячей водой.

В управлении отмечают, что в этом году в республике в связи с коронавирусом работа всех остальных организаций для отдыха детей приостановлена. Запрет на работу летних оздоровительных учреждений продлен до 14 августа 2020 года.

По последним данным оперштаба Республики Алтай, за прошедшие сутки в регионе выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции, за все время - 1 551 случай.