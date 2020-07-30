Власти Красноярского края создадут группу для ликвидации химвещества в закрытом городе

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края создаст рабочую группу по ликвидации склада с опасным химическим веществом - хлорциана на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Железногорск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого правительства.

Об опасности хранящихся на обанкротившемся заводе полупроводникового кремния 400 кубометров хлорциана в начале недели на своих страницах в соцсетях написал вице-спикер краевого Заксобрания Алексей Кулеш. Он отметил, что емкости с веществом много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии. Накануне депутат Госдумы Сергей Натаров сообщил в своем Telegram-канале, что это хранилище подвергает "риску возникновения экологической катастрофы десятки тысяч жителей края". Депутат обратился к губернатору края Александру Уссу, а также в МЧС, Росприроднадзор и генпрокуратуру.

"Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов поручил создать межведомственную рабочую группу по вопросу ликвидации опасных объектов на территории ОАО "Завод полупроводникового кремния" (ОАО "ЗПК") в ЗАТО г. Железногорск. В ее состав войдут представители министерства экологии и рационального природопользования, Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, Агентства ГО и ЧС края, Росприроднадзора, администрации Железногорска, компания по утилизации промышленных отходов "Зеленый город", - говорится в сообщении.

Отходы хранятся на территории горно-химического комбината в Железногорске. Рабочая группа должна оценить текущее состояние резервуаров с оставшимся химическим веществом, а также проработать механизм его утилизации. По данным краевого правительства, опасности для населенных пунктов и населения и рисков возникновения чрезвычайной ситуации нет. "С учетом того, что ЗАТО г. Железногорск, на территории которого расположен завод, находится в ведении федеральных органов государственной власти, у правительства края отсутствуют правовые основания для вмешательства в деятельность предприятия, к тому же находящегося в процедуре конкурсного производства", - отметили в краевом правительстве.

Конкурсный управляющий, отмечается в сообщении, инициировал передачу отходов в собственность государства. Арбитражный суд края в ноябре прошлого года принял решение передать данное имущество должно принять межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тувы. "Химическое вещество - чрезвычайно опасное, беда в том, что оно давно не использовалось в технологическом процессе и технологическое оборудование через которое она перекачивается и где оно хранится частично демонтировано в ходе конкурсного производства и выбыло с завода. Собственно говоря, сейчас его проблематично перекачать в какие-то транспортные емкости", - сообщил ТАСС Кулеш, добавив, что вещество способно "проесть" стенки резервуара.

Первая очередь завода полупроводникового кремния была запущена в Железногорске в 2008 году. В 2017 году завод признан банкротом.