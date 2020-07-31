В Томской области продлили режим самоизоляции

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, принял решение продлить в регионе действующий режим ограничений до осени", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на главу региона, режим продлен, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

"Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений. Главные ограничения - это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни - это наше ответственное поведение", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта, были закрыты все развлекательные и культурные учреждения, автошколы, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа. В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны.

По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 091 человек, 2 593 человека выздоровели, 34 пациента умерли.