"Сибэко" обжалует решение суда, отказавшего в повышении тарифов на тепло в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Сибэко" (входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), которая является основной ресурсоснабжающей организацией Новосибирска) обжаловала в кассационной инстанции решение суда, который посчитал неправомерным повышение тарифов на тепло и горячее водоснабжение в городе летом 2019 года. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

С 1 июля 2019 года тариф на теплоснабжение в Новосибирске вырос на 7,2%, хотя ранее предполагался рост на 3,2%. Жители Новосибирска вышли на митинг против повышения платежей, после чего департамент по тарифам Новосибирской области обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая согласовала повышение тарифа по заявлению "Сибэко". Суд посчитал решение неправомерным, встав на строну департамента.

"Я здесь (в решении о подаче кассационной жалобы - прим. ТАСС) ничего [противоестественного] не вижу. Мое мнение как юриста, если закон дает возможность проходить три инстанции, то все три инстанции надо проходить", - сказал Колмаков, отвечая на вопрос об обжаловании решения суда.

Ранее в Новосибирской области уже проходили протесты против повышения тарифов ЖКХ. Так, тарифы на коммунальные услуги планировали повысить с 1 июля 2017 года сразу на 15%, что вызвало недовольство среди жителей Новосибирска. Тогда экс-губернатор региона Владимир Городецкий отменил повышение тарифов - они увеличились максимум на 4%.

Ранее в СГК ТАСС сообщали, что дополнительные средства необходимы городу для обновления магистральных тепловых сетей. По данным представителей компании, повреждаемость сетей в Новосибирске в 3,5 раза выше, чем в соседних крупных городах, а инвестиции - в 3,5 раза меньше.