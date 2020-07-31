Объекты "Усольехимпрома" могут ликвидировать или перенести

ТАСС, 31 июля. Объекты экономики, оставшиеся после закрытия крупнейшего за Уралом предприятия химической промышленности "Усольехимпром", будут перенесены или ликвидированы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Каждый объект экономики будет рассматриваться с учетом его [владельца объекта], в первую очередь, мнения. Или это будет перенос, или это будет ликвидация, - на решение руководителя", - сказал он.

Кобзев отметил, что формирование дорожной карты по решению проблем города Усолья-Сибирского начнется уже в эту пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется подготовкой и выполнением плана по обезвреживанию всех накопленных вредных отходов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, оставшихся после закрытия "Усольехимпрома".