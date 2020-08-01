Омск отметит свое 304-летие в формате онлайн из-за пандемии коронавируса

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Празднование 304-летней годовщины основания Омска проходит в субботу в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба города, на сайте мэрии Омска для удобства горожан создана интерактивная карта, на которой отмечены все онлайн-активности.

"На нашем сайте открыт специальный раздел с интерактивной картой, где можно не только ознакомиться с афишей праздничных мероприятий, но и присоединиться к ним в режиме онлайн. По улицам города, которые были специально украшены ко дню города для придания жителям праздничного настроения, курсирует музыкальный автобус, который транслирует песни об Омске", - сказали в пресс-службе.

Мэрия не запланировала никаких массовых мероприятий, но многие жители города благодаря хорошей погоде отправились на прогулку по центру Омска, передает корреспондент ТАСС. Так, в историческом центре города и на набережных Иртыша и Оми много прогуливающихся людей, которые просто наслаждаются хорошей погодой.

Для тех горожан, которые предпочли остаться дома, мэрия подготовила большое количество онлайн-мероприятий. Это видеоконцерты народных ансамблей, видеоэкскурсии по достопримечательностям города, видеопоздравления от руководителей городов-побратимов и простых горожан. Артисты омских театров в рамках творческого проекта "Живая омская энциклопедия" сняли серию мини-спектаклей об интересных фактах и выдающихся личностях в истории города.

Омск был основан в 1716 году подполковником Иваном Бухольцем, который был отправлен в Сибирь императором Петром I на поиски золотого песка. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Омь в 500 метрах от ее впадения в Иртыш - сейчас это центральная часть современного Омска. Статус города крепость получила в 1782 году. В годы Гражданской войны Омск был резиденцией Верховного правителя России, адмирала Александра Колчака, который объявил Омск столицей Белой России. В Великую Отечественную войну сюда были эвакуированы многие оборонные предприятия, а сам Омск в советское время получил статус закрытого города, который сохранялся до 1990 года.