Около 600 домов в Чите остались без воды из-за обрушения канализационного коллектора

ТАСС, 3 августа. Рабочие в понедельник отключили от водоснабжения около 600 домов в Чите из-за обрушения канализационного коллектора, сообщил ТАСС начальник городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Геннадий Комаров.

"Без воды остались порядка 600 домов, количество жителей смена пока считает", - сказал он.

По данным пресс-службы городской администрации, авария случилась при прокладке нового канализационного коллектора в районе улиц Амурской и Журавлева. "Обрушился котлован, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром в 1 000 мм. В результате от водоснабжения отключена значительная часть центра города: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной, вплоть до улицы Журавлева", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам технического директора компании "Водоканал-Чита" Романа Логушева, авария произошла из-за размыва грунта ливневыми стоками. Если коллектор не восстановят до конца рабочего дня, жителям организуют подвоз воды.