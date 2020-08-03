Новосибирские лаборатории могут использовать для выявления не только COVID-19, но и ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предложило Минздраву региона использовать имеющиеся лаборатории, тестирующие на коронавирус, для диагностики ОРВИ и гриппа. Это позволит компенсировать нехватку лабораторной базы в медучреждениях региона, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания облправительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Мы рассмотрели готовность лабораторной базы, <...> Те лаборатории, которые работают с COVID, а их 14, они могут при закупке тест-систем в принципе перейти на лабораторную диагностику гриппа и ОРВИ", - сказал Щербатов.

Он добавил, что для охвата 60% населения при вакцинировании от ОРВИ и гриппа Новосибирской области необходимо подать заявку на дополнительные объемы вакцины, поскольку имеющихся объемов недостаточно.

Ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщал, что медучреждения Новосибирской области смогут начать прививочную кампанию, приостановленную из-за пандемии коронавируса, в сентябре, после того как в регион начнут поступать необходимые вакцины. В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек.