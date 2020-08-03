Авиакомпания "Сила" организовала стыковочный рейс Томск - Белокуриха

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") организовала стыковочный рейс через Барнаул, который позволит жителям Томска быстро добираться до курорта Белокуриха Алтайского края, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Белокуриха - единственный за Уралом город-курорт федерального значения на юге Алтайского края.

"Сила" с 3 июля открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома рядом с курортом Белокуриха. Руководство авиакомпании сообщало, что в планах у них - единая удобная система рейсов из городов Сибири на курорт.

"Сила" организовала актуальный стыковочный рейс Томск - Барнаул - Белокуриха. Полеты запланированы с 10 августа. Рейсы [туда и обратно] будут выполняться три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу", - говорится в сообщении.

Расстояние от Томска до Белокурихи - около 700 км, ранее добраться из одного города в другой можно было лишь на автотранспорте, или, к примеру, доехать на поезде до Барнаула, а потом пересесть на автомобиль или автобус и проехать еще около 230 км. Авиарейс в разы сократил расстояние и время в пути.

Как сообщали на открытии рейса Барнаул - Горно-Алтайск в Минтрансе Алтайского края, в рамках дальнейшего развития воздушного сообщения с городами Западной Сибири прорабатывается вопрос рейсов в Белокуриху из Новосибирска и Новокузнецка. По словам замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, развитие региональных перевозок стимулирует внешнеэкономические связи субъектов и влияет на внутренний туризм, который сегодня актуален в РФ. За этот год в Алтайском крае расширилась география рейсов - сегодня региональные рейсы связывают Барнаул с Томском, Красноярском, Казанью, Новосибирском, в минувшую среду появился рейс в Омск. Размер субсидий на эти рейсы - 57,4 млн рублей.