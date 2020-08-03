В Туве возобновят работу заведения общепита

ТАСС, 3 августа. Власти Тувы смягчили ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, и разрешили работу заведений общепита. Об этом в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

"Мной был подписан документ, разрешающий работать точкам общественного питания <...>. Думаю, наши предприниматели осознают свою ответственность перед народом, а должностные лица будут обеспечивать выполнение санитарных мер в условиях пандемии", - написал Кара-оол.

Он добавил, что разрешение работать точкам общественного питания - мера, необходимая для поддержки малого и среднего предпринимательства. В правительстве Тувы пояснили ТАСС, что кафе и рестораны должны работать с жестким соблюдением санитарных норм. Это будет на особом контроле.

Также в Туве с 4 августа должна возобновиться работа детских оздоровительных лагерей. "С завтрашнего дня детей примут восемь лагерей. Пятого числа, с учетом сегодняшних проб воды, планируется заезд детей в семь лагерей", - сообщила на аппаратном совещании главы региона вице-премьер правительства республики Саида Сенгии.

На 3 августа в республике зарегистрированы более 6,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 4,2 тыс. человек выздоровели. С 22 мая по 20 июля зарегистрировано 60 случаев смертности с основным диагнозом "коронавирус".