Спасатели и правоохранители проведут рейды по туробъектам на Алтае после резонансных ЧП

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю, полиции, Роспотребнадзора по региону и других структур планируют провести рейды по объектам туризма в регионе после резонансных происшествий на турбазах - пожара и смерти четырех человек. Губернатор Виктор Томенко рекомендовал согласовать эти внеплановые проверки с прокуратурой, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

В ночь на 31 июля при пожаре на турбазе в Алтайском районе пострадали пять человек, трое были госпитализированы. В этот же день на другой турбазе были обнаружены тела четырех человек - родителей и двоих детей, которые, как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, погибли от отравления окисью углерода от дизельных генераторов.