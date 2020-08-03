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Спасатели и правоохранители проведут рейды по туробъектам на Алтае после резонансных ЧП

В ночь на 31 июля при пожаре на турбазе в Алтайском районе пострадали пятеро, в этот же день на другой турбазе были обнаружены тела четырех человек

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю, полиции, Роспотребнадзора по региону и других структур планируют провести рейды по объектам туризма в регионе после резонансных происшествий на турбазах - пожара и смерти четырех человек. Губернатор Виктор Томенко рекомендовал согласовать эти внеплановые проверки с прокуратурой, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

В ночь на 31 июля при пожаре на турбазе в Алтайском районе пострадали пять человек, трое были госпитализированы. В этот же день на другой турбазе были обнаружены тела четырех человек - родителей и двоих детей, которые, как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, погибли от отравления окисью углерода от дизельных генераторов.

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"В регионе планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций на предмет профилактики и предупреждения происшествий при оказании туристских услуг. Губернатор Виктор Томенко рекомендовал ведомствам посмотреть правовую основу для рейдов - внеплановые проверки надо согласовывать с прокуратурой. Кроме того, глава региона рекомендовал во время проверок контролировать соблюдение профилактических мер в связи с коронавирусом", - сообщает пресс-служба.

Глава региона также поручил профильным ведомствам принять меры в связи с другими резонансными происшествиями и преступлениями в крае, произошедшими на прошлой неделе. В частности, 26 июля в Новоалтайске ребенок шести лет погиб под колесами автомобиля, которым управляла местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. 27 июля в Барнауле во время драки на улице Мало-Тобольской погиб мужчина, 1 августа в ДТП у села Шубинка на 338 километре федерального Чуйского тракта погибли три человека.

Губернатор поручил профильным органам власти вместе с муниципалитетами разработать комплекс профилактических мероприятий, которые касались бы пожарной, общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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