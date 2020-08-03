Спасатели и правоохранители проведут рейды по туробъектам на Алтае после резонансных ЧП

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю, полиции, Роспотребнадзора по региону и других структур планируют провести рейды по объектам туризма в регионе после резонансных происшествий на турбазах - пожара и смерти четырех человек. Губернатор Виктор Томенко рекомендовал согласовать эти внеплановые проверки с прокуратурой, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.
В ночь на 31 июля при пожаре на турбазе в Алтайском районе пострадали пять человек, трое были госпитализированы. В этот же день на другой турбазе были обнаружены тела четырех человек - родителей и двоих детей, которые, как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, погибли от отравления окисью углерода от дизельных генераторов.
- Два человека пострадали в результате пожара на турбазе в Алтайском крае
- Количество пострадавших при пожаре на турбазе в Алтайском крае увеличилось до пяти
- На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
- Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где погибли четыре человека
"В регионе планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций на предмет профилактики и предупреждения происшествий при оказании туристских услуг. Губернатор Виктор Томенко рекомендовал ведомствам посмотреть правовую основу для рейдов - внеплановые проверки надо согласовывать с прокуратурой. Кроме того, глава региона рекомендовал во время проверок контролировать соблюдение профилактических мер в связи с коронавирусом", - сообщает пресс-служба.
Глава региона также поручил профильным ведомствам принять меры в связи с другими резонансными происшествиями и преступлениями в крае, произошедшими на прошлой неделе. В частности, 26 июля в Новоалтайске ребенок шести лет погиб под колесами автомобиля, которым управляла местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. 27 июля в Барнауле во время драки на улице Мало-Тобольской погиб мужчина, 1 августа в ДТП у села Шубинка на 338 километре федерального Чуйского тракта погибли три человека.
Губернатор поручил профильным органам власти вместе с муниципалитетами разработать комплекс профилактических мероприятий, которые касались бы пожарной, общественной безопасности и безопасности дорожного движения.