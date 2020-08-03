В Туве разработали для вузов курсы по национальным искусствам

ТАСС, 3 августа. Министерство культуры Тувы завершило разработку двух курсов для вузов по национальным искусствам - горловому пению хоомей и игре на тувинских традиционных инструментах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

Специальности "Тувинские национальные инструменты" (с 1991 года) и "Народное пение" (с 2001 года) преподаются в Кызылском колледже искусств. Хоомей - древнее вокальное искусство тувинцев. Его отличительная особенность в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно. Хоомейжи, исполнители хоомея, утверждают, что пение отражает звуки природы - пение птиц, шум тайги. Сейчас исполнители начинают обучение в семьях, затем продолжают у мастеров-исполнителей. Хоомей тесно связан с тувинским языком, который нужно знать обучающемуся.

"Глава [республики] положительно отметил работу министерства по открытию отраслевых специальностей по двум направлениям в Тувинском государственном университете: сольное вокально-исполнительное - народное пение, хоомей и инструментально-исполнительное - национальные инструменты народов России - бызаанчы, дошпулуур, чадаган [виды традиционных тувинских щипковых инструментов]. Министерством была разработана вся документация, <...> подобран преподавательский состав, заключены договора с Тувинским государственным университетом, получены заключения от надзорных органов", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется работа по получению лицензии на эти специальности в Министерстве просвещения России. Также в республике планируют создать Народную академию хоомея.

В Туве около 2 тыс. исполнителей хоомея, в числе певцов и Алдар Тамдын - министр культуры республики. Исполнители хоомея есть практически в каждом доме культуры, в районных центрах и небольших деревнях. Существует несколько профессиональных коллективов, самыми успешными можно назвать "Алаш" и "Хуун-хуур-ту". Если традиционно горловое пение было чисто мужским искусством, то сейчас появились и женские коллективы.

В 2019 году тувинский ансамбль горлового пения "Алаш" впервые выступил в Японии. Группа была создана в 1999 году студентами Кызылского училища искусств (сейчас Кызылский колледж искусств). Также "Алаш" особо популярен в США, где был удостоен музыкальной премии Grammy.