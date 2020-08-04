Новую подстанцию в новосибирском Академгородке введут не ранее 2021 года

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Подстанцию "Академическая-2", построенную в новосибирском Академгородке в 2012 году, введут в эксплуатацию не ранее 2021 года при условии включения в нее бюджетных инвестиций. Об этом сообщил ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Новая подстанция мощностью 110 кВ должна заменить старую подстанцию "Академическая" и решить проблему энергоснабжения нижней зоны новосибирского Академгородка. Строительство этого объекта началось в 2007 году в рамках создания технопарка Академгородка и завершилось через пять лет. Однако станция до сих пор не была введена в эксплуатацию из-за споров о принадлежности земли. Ранее сообщалось, что подстанция будет запущена в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года.

"Для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию необходимо выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям, монтаж автоматизированной системы управления, пуско-наладочные работы. При включении бюджетных ассигнований для завершения строительства объекта "Новая подстанция "Академическая" I этап, г. Новосибирск" в бюджет Новосибирской области на плановый период 2021-2023 гг. возможно выполнение всех вышеперечисленных мероприятий и ввод объекта в эксплуатацию", - сообщил министр.

По его словам, завершение строительства подстанции "Академическая-2" включено в проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Ученые ранее неоднократно объясняли необходимость появления подстанции крупными проектами: "Сибирский кольцевой источник фотонов", "Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений и обработки данных" и другие.

"Академическая-2" должна заменить маломощную и устаревшую "Академическую", которая работает сейчас. Президиум СО РАН выбрал для новой подстанции земельный участок площадью 0,7 га, который позднее предполагалось перевести из федеральной собственности в областную. В 2012 году, после окончания строительства, СО РАН обратилось в новосибирский арбитраж с требованием о сносе объекта по причине отсутствия разрешения на строительство и согласования выделения участка с Росимуществом. Впоследствии ученые признались, что не хотят уничтожения объекта, а целью является получение подстанции в собственность РАН.

Суд отклонил как требование академиков, так и встречный иск областного управления капитального строительства о взыскании с СО РАН 330 млн руб., потраченных на строительство из регионального бюджета. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились врио губернатора Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.