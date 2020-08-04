Детсады Томской области возобновят работу с 17 августа

"Четыре месяца эпидемии наши детские сады работают в режиме дежурных групп. Сегодня эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и я принимаю решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме", - приводит пресс-служба слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

ТОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение возобновить работу детских садов региона в штатном режиме. Сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции образовательные учреждения работают в формате дежурных групп, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе областной администрации.

Также губернатор во вторник принял решение провести 1 сентября традиционные линейки в школах региона. "Эпидобстановка пока позволяет нам начать учебный год не в дистанционном, а в традиционном, очном, режиме. Однако при этом должны неукоснительно выполняться рекомендации санитарных врачей. Хочу всем напомнить: несмотря на то, что мы постепенно снимаем ограничения, открываем ранее закрытые сферы услуг, мы продолжаем жить в режиме повышенной готовности", - цитируют в сообщении главу региона.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз режим ограничений продлевался до 31 августа.

В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны.

По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 358 человек, 2 901 человек выздоровел, 40 пациентов умерли.