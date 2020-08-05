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Один человек пострадал при пожаре в доме под Красноярском

Площадь возгорания составила 180 кв. м

ТАСС, 5 августа. Пожарные потушили возгорание площадью 180 кв. м в четырехквартирном жилом доме в городе Канске Красноярского края, один человек госпитализирован. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"Сообщение <...> поступило в оперативную службу сегодня в начале пятого утра, когда все жильцы дома спали. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что горит кровля дома по всей площади, из двух квартир вырывалось открытое пламя, в остальных было плотное задымление <...> Площадь [возгорания] составила 180 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, он доставлен в районную городскую больницу", - говорится в сообщении.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пожарные ликвидировали возгорание в 07:38 (03:38 мск), в тушении участвовало 12 человек и пять единиц техники.

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