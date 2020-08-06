Площадь пострадавших от засухи посевов в Новосибирской области оценивается в 730 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей. Площадь погибших посевов возросла до 195 тыс. га, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"По данным, поступившим из районов области, площадь погибших посевов составляет 195 тыс. гектаров, 730 тыс. гектаров пострадали в разной степени. По предварительной оценке, прямой ущерб от гибели и повреждения посевов сельскохозяйственных культур составит в целом по области порядка 500 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На начало августа режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 17 из 30 районов области, большая часть из них расположена на юге и юго-западе региона. По данным регионального Минсельхоза, рассчитывать на полное возмещение смогут только четыре сельхозпредприятия Новосибирской области, вовремя застраховавшие посевы. "В случае отсутствия договора страхования к сумме ущерба применяется коэффициент 0,5, то есть подтвержденный ущерб будет компенсирован хозяйству только наполовину", - сообщили в пресс-службе.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе Новосибирской области, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%. В начале июня Лещенко говорил, что, несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывали собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.