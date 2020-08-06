Власти Республики Алтай планируют создать четыре промышленных парка

ТАСС, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Алтай планирует реализовать проект по созданию четырех промышленных парков. Площадки помогут в том числе развитию сельхозпереработки в регионе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства республики со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

"Предусмотрено создание четырех промышленных парков, в том числе индустриальных парков, парков в сфере лесопереработки, пищевой продукции, переработки твердых бытовых отходов. Важнейшая задача - углубленная переработка сельхозпродукции, включая панты марала, развитие биотехнологического кластера", - цитирует пресс-служба главу региона.

По данным пресс-службы, об этом проекте Хорохордин рассказал во время рабочей встречи с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности, в проекте строительства международного терминала в аэропорту Горно-Алтайска, необходимые согласования от надзорных органов уже получены. По словам Шохина, после открытия терминал сможет работать не только на Республику Алтай, но и на ближайшие туристические территории соседнего Алтайского края - курорт Белокуриху и турзону "Бирюзовая Катунь". Также республике нужна поддержка в поиске якорного инвестора для турзоны "Жемчужины Алтая" (бывшая "Долина Алтая") площадью 857 га - там есть вся инфраструктура.

По словам Хорохордина, регион намерен сосредоточиться на развитии глубокой сельхозпереработки и экотуризма - в частности, запланировано строительство рекреационной зоны у Каракольских озер и обустройство дороги туда. Важный проект - создание агропромышленного парка на территории 15 га в Майминском районе, куда подведены инженерные сети. Там строится выставочный центр и площадка для производства. Глава региона отметил, что Республика Алтай будет благодарна РСПП за привлечение на эту площадку высоких технологий по углубленной переработке - пока в регионе такого опыта нет. Шохин подчеркнул, что в РСПП изучат предложения, а после будет принято решение о поддержке и реализации наиболее перспективных.