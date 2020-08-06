Посевную площадь в Новосибирской области планируют увеличить до 2,42 млн га к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области к 2024 году планирует увеличить общую посевную площадь в регионе до 2,419 млн га. В настоящее время она составляет 2,267 млн га. Об этом в четверг сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"К 2024 году планируем выйти на площади более чем 2,4 млн га. То есть практически превысить показатели 2017 года. При этом мы твердо сохраняем третью позицию в СФО", - сказал министр.

Он сообщил, что в 2017 году регион столкнулся с серьезной проблемой реализации зерновых и зернобобовых культур из-за рекордных посевных площадей - более 1,6 млн га - и хорошей урожайности. Однако проблемы удалось решить, поэтому в министерстве планируют и дальше увеличивать посевные площади.

"В текущем году мы приросли по зерновым культурам на 65 тыс. га - до 1,48 млн га. Планируется дальнейший рост к [показателю] 2020 г. - более 1,5 млн га. Но самый основной прирост планируется по техническим культурам. В текущем году это 173 тыс. га, планируем выйти на 247 тыс. га. Здесь также пойдет существенная корреляция по структуре посевных площадей именно технических культур", - уточнил министр.

Он добавил, что в текущем году не ожидается дальнейшего роста посевов масличных культур, показатели намерены повысить с 61 до 67 тыс. га. Также не планируют существенного увеличения посевных площадей сои - всего с 15,7 до 23 тыс. га. В министерстве намерены вернуть прерогативу рапсу, так как его возможно возделывать практически во всех почвенно-климатических зонах. Культура хорошо отзывается на агроклиматические условия и технологии региона, дает привлекательную рентабельность. Посевные площади для этой культуры намерены увеличить до 155 тыс. га.

С 3 августа в трех регионах Сибири - Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае - объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Однако, как сообщал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, аграрии регионов, входящих в СФО, несмотря на сильную засуху, смогут сохранить урожай на уровне 15 млн тонн.