Имама в Красноярском крае подозревают в содействии террористической деятельности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Имама мечети Лесосибирска в Красноярском крае подозревают в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он склонял лиц к экстремистской идеологии. Он не был членом запрещенной организации, но, видимо, был неравнодушен к таким организациям", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Он арестован на два месяца.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии от комментариев отказались.