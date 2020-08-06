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Имама в Красноярском крае подозревают в содействии террористической деятельности

По данным источника ТАСС, его арестовали на два месяца

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Имама мечети Лесосибирска в Красноярском крае подозревают в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он склонял лиц к экстремистской идеологии. Он не был членом запрещенной организации, но, видимо, был неравнодушен к таким организациям", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Он арестован на два месяца.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии от комментариев отказались.

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