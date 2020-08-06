Три нежилых строения горят в промзоне Дудинки на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Три нежилых строения охвачены огнем в промзоне Дудинки на севере Красноярского края. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Город Дудинка, ул. Горького, промзона. Горят три строения (нежилые)", - сообщили в главке МЧС.

Пожарные локализовали возгорание на площади 1,9 тыс. кв. м. Пострадавших и погибших нет.

"Локализация пожара на площади 1900 квадратных метров. Горели деревянные здания и неэксплуатируемый "ледник" (холодный склад для хранения продуктов - прим. ТАСС) <...>, в котором находился мусор и опилки", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило примерно в 13:48 (09:48 мск). В тушении задействовано более 15 человек и пять единиц техники.