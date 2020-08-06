Жителя Алтая осудили за покушение на мошенничество с углем для проблемной ТЭЦ в Яровом

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Жителя Алтайского края осудили на 2 года и 6 месяцев условно за покушение на мошенничество под видом помощи в приемке и оплате угля для отопления города Яровое, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

Краевые власти 22 ноября 2019 года ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживают около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах.

"Центральный районный суд Барнаула признал виновным жителя Алтайского края в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сообщает пресс-служба ведомства

Суд установил, что в 2020 году в Яровое поступил уголь от поставщика для отопления жилья и социальных объектов. У сторон были разногласия по поводу качества топлива, администрация до проведения экспертизы отказывалась уголь принимать и оплачивать. Подсудимый обратился к поставщику, пообещав решить вопрос с приемом и оплатой топлива, якобы для этого нужно было передать взятку представителю администрации. Более 1,3 млн рублей он планировал похитить.

Во время передачи денег мужчину задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу. Уголовное дело расследовано следственным управлением СК России по Алтайскому краю.

ТЭЦ города Ярового, где действует режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, будет передана в муниципальную собственность. В апреле власти региона сообщали о том, что сделка по продаже в 2016 году проблемной ТЭЦ была признана судом первой инстанции недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт, решение подтверждено в июне 2020 года судом апелляционной инстанции. Власти края оказывают Яровому значительную финансовую помощь при подготовке к зиме, на ремонт оборудования направлено около 35 млн рублей. Эксплуатирующая организация МУП "ЯТЭК" ведет работы на ТЭЦ по подготовке к отопительному сезону.