Экс-директор новосибирского театра "Глобус" Татьяна Людмилина вернулась на свой пост

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Бывший директор новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Татьяна Людмилина, занимавшая этот пост почти 14 лет, вновь назначена руководителем учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

С 2001 года по январь 2014 года Людмилина уже занимала пост директора "Глобуса". После ухода из театра она была назначена гендиректором новосибирской филармонии, однако министр культуры региона Игорь Решетников в 2016 году уволил ее с поста, объяснив это тем, что Людмилина не смогла наладить отношения с коллективом филармонии. После назначения Людмилиной гендиректором филармонии в СМИ было опубликовано открытое письмо, подпись под которым поставили 172 сотрудника филармонии, в том числе ее худрук Владимир Калужский, они обвинили Людмилину в некомпетентности и хамском обращении с коллективом, на смену Людмилиной в качестве директора театра была назначена Елена Алябьева. В конце 2018 года коллектив театра заявил о том, что власти намерены уволить Алябьеву и назначить вместо нее экс-депутата Законодательного собрания Новосибирской области Виктора Старкова. Министр культуры Игорь Решетников тогда опроверг данное заявление. В сентябре 2019 года сам Решетников был освобожден от должности, в июле 2020 года министром культуры региона стала Наталья Ярославцева, также уже занимавшая этот пост с 2010 года по 2013 год.

"Татьяна Николаевна Людмилина назначена директором приказом министра культуры Натальи Ярославцевой", - сказала собеседница агентства.

Заслуженный работник культуры России, исполнительный директор Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске, Татьяна Людмилина окончила новосибирский пединститут и Сибирскую академию госслужбы, работала заместителем директора в театре оперы и балета, и директором театра "Глобус".

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - не только один из старейших театров Новосибирска, но и крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности. В репертуаре "Глобуса" - спектакли для любой зрительской аудитории. Это обусловлено творческой моделью театра - показать на одной сцене все художественные стили, школы и направления. Благодаря широкому репертуарному диапазону театр является частым гостем ежегодных театральных фестивалей.