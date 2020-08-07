Площадь возгорания на новосибирской свалке составляет 1,5 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска, который ликвидируют третьи сутки, составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако на свалке третий день происходило глубинное тление, из-за чего ее окрестности окутал дым. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Новосибирской области" организовали проверку по факту возгорания.

"Примерная площадь возгорания - 1500 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что МКУ "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству", провела отбор проб воздуха непосредственно на очаге возгорания, а также на прилегающих к полигону улице Малыгина и Затулинском жилмасиве. Превышения загрязняющих веществ по саже и оксиду углерода не были обнаружены. В настоящее время на полигон завезено 800 кубометров грунта. Сроки полной ликвидации возгорания на полигоне зависят от погодных условий, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть накануне сообщил журналистам, что на ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. При этом жители второго крупнейшего города Новосибирской области - Бердска - 6 августа обратились с жалобами на задымление, идущее со стороны полигона.