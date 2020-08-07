Томский губернатор выделил средства на ремонт аварийной школы в деревне Суйга

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 81 млн рублей на капитальный ремонт школы в деревне Суйга Молчановского района, которую в начале учебного года закрыли по решению суда из-за аварийного состояния, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областной администрации.

Проектно-сметная документация на проведение работ уже готова, в ближайшее время пройдут конкурсные процедуры на определение подрядчика. "Ждать еще год нельзя. Капитальный ремонт необходимо начать как можно быстрее, чтобы дети могли учиться в родной школе, а не приспособленном помещении. Средства нужны немалые, сейчас из областного бюджета мы выделяем 10 млн, в начале следующего года - еще 71 млн", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Районные власти в сентябре 2019 года закрыли здание школы в деревне Суйга, в которой учатся 78 человек, из-за угрозы жизни и здоровью учеников. В здании школы началось обследование. Занятия были перенесены в помещение врачебной амбулатории.

Управление СК по региону возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении директора школы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, мужчина заключил в 2013 году договор на капремонт школы, однако работы были выполнены не в полной мере и некачественно.